حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 11 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: إذا كنت موظفًا تعيش يومًا نشيطًا تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.عاطفيًا: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو إلى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافئ وإيجابي.صحيًا: حاول أن تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.