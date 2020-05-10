أداء صلاة الجنازة على الطبيب السورى بمستشفى النجيلة المركزى (صور)

أدى الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزي منطقة العزل الأولي في محافظة مطروح، منذ قليل، صلاة الجنازة على الدكتور حسان السوري الذي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تسليم الجثمان لأسرته.وقال مدير مستشفي النجيلة المركزي، في تصريحات صحفية سابقة، إنه استقبل الدكتور حسان السوري، وكانت حالته الصحية غير مستقرة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكنه توفى إثر فشل وظائف التنفس وتوقف عضلة القلب وهبوط حاد بضغط الدم.