صفر إصابات.. كيف تغلبت دمياط على كورونا؟

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن وصول المحافظة إلى صفر إصابات من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، سببه الإجراءات الطبية القاسية التي اتبعتها المحافظة بعد تكاتف كافة الأجهزة المحلية والأمنية من أجل احتواء الفيروس والسيطرة عليه، خاصة أن المحافظة كانت تعد من المحافظات الأكبر من حيث الإصابة.وأضافت محافظ دمياط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات التى اتبعتها المحافظة كانت أمنية وطبية معا، موضحةً أن فريق الرصد ومكافحة العدوى، كان يتعامل مع المصابين والمخالطين المباشرين وغير المباشرين أيضا.وتابعت: "حال ظهور إصابة واحدة فى أى مصنع يتم غلقه تمامًا لمدة 14 يومًا، ويتم وضع المخالطين تحت الحجر الصحى.. ونضع فرد أمن على منزل كل مخالط".وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة اتبعت إجراء غلق لكافة الفنادق والشواطئ والمتنزهات لعدة أشهر، مع استمرار التوعية للمواطنين حتى بعد الوصول إلى صفر إصابات، حتى لا يحدث حالة من حالات الارتداد.