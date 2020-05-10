بوسي تخسر التحدي في «اغلب السقا»

شاركت الفنانة الشعبية بوسي، في حلقة برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والمُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي.ونافست بوسي، خلال الحلقة في العديد من الفقرات الترفيهية برفقة أحمد السقا، والتي استطاعت التغلب عليه في بعضها ولكنه حرمها من الفوز عليه في نهاية الحلقة.وشهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية بين بوسي، والسقا وخاصة في فقرة الخضار، والتي قالت فيها بوسي للسقا: "إنت كنت شغال في سوق الخضار؟"، كما هددت رزان مغربي بأنها تشدها من شعرها لاحتساب نقطة خطأ للسقا، قبل أن تحسبها لها مرة أخرى.وكان أحمد السقا، قد تبرع بقيمة 100 ألف جنيه هي قيمة جائزة الحلقة لجمعية الأورمان، وهي عادة البرنامج كل حلقة في التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية.