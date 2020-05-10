فرج عامر يشيد بتخصيص 100 مليون لدعم شحن الصادرات الزراعية

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة.وقال عامر، في بيان له، إن هذا القرار سوف يكون له دور كبير في دعم تصدير مصر المنتجات الزراعية خلال هذه الأزمة، وتحقيق نفوذ في أسواق عربية وأوروبية هامة، خاصة مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.ولفت رئيس لجنة صناعة النواب، إلى ضرورة وضع استراتيجية خلال هذه الفترة، للاستفادة من حالة الركود العالمي الذي ظهر نتيجة تبعات فيروس كورونا، والأزمات التي تواجه الدول في توفير استهلاكها من السلع خاصة الزراعية.وأكد أن مصر لديها الإمكانيات للدخول في أسواق جديدة وزيادة تصديرها لها، بما يدر موارد مالية ضخمة على الاقتصاد المصري، ويضمن له فرصة تواجد مستقبلي في هذا المجال.