6 نصائح للوقاية من حصوات الكلى

حافظ على رطوبة جسمك

الحد من الصوديوم

خفض الفركتوز

تناول المزيد من الحمضيات

تناول الكالسيوم

كن نشطا وحافظ على وزن صحي

خطر الإصابة بحصوات الكلى من الأمور المزعجة جدًا لدى الكثيرين، وفي هذا السياق يقول الخبراء إن حصوات الكلى أصبحت أكثر انتشارًا، حيث تزداد المخاطر بسرعة أكبر لدى النساء والشباب وفقًا لما ذكرة موقع "clevelandclinic" الطبي.وأوضح أطباء المسالك البولية أن حصوات الكلى تظهر أيضًا في المرضى بشكل مبكر، نتيجة لبعض العادات الغذائية الخاطئة.6 نصائح لتقليل المخاطر المرتبطة بحصوات الكلى:عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل، فإن الكليتين تنتجان كمية أقل من البول، مما يجعل البول أكثر تركيزًا وأكثر احتمالية لتطوير مشكلة تراكم الحصوات على الكلى.وينصح الأطباء بشرب 10 إلى 12 كوبًا من السوائل، نصفها على الأقل ماء، وتأكد من شرب كوب واحد من السوائل قبل النوم، من أجل إخراج أكثر من 2 لتر من البول المحمل بالشوائب يوميًا.ويعد الحفاظ على ترطيب مناسب أكثر أهمية في المناخات الحارة. فتتوقع إحدى الدراسات أن الاحترار العالمي سيزيد من مخاطر الجفاف وأمراض الكلى في المستقبل - بما يصل إلى زيادة بنسبة 30 ٪ في بعض المناخات.أكد الأطباء إن سوء النظام الغذائي وما يأكله الناس له علاقة موثقة جيدًا بتطور حصوات الكلى، حيث يعد الصوديوم من الأسباب التى تسبب حصوات الكلى.يقول الأطباء أن تناول الكثير من الفركتوز - الموجود في العديد من الأطعمة المصنعة - يمكن أن يساهم أيضًا في تطوير الحصوات على الكلى.يمكن أن تساعد إضافة المزيد من الحمضيات إلى نظامك الغذائي، مثل الليمون والبرتقال والبطيخ، على منع حصوات الكلى، وفقًا للدكتور Sivalingam.على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن أن يساعد تناول الكالسيوم في الواقع في تكرار حصوات الكلى، فيمكن أن يساعد إقران الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب أو اللبن أو الجبن مع كل وجبة في حصى أكسالات الكالسيوم، وهو النوع الأكثر شيوعًا من حصوات الكلى.أوضح الأطباء أنه مع استمرار وباء السمنة في هذا البلد، وكذلك مخاطر الإصابة بحصوات الكلى". ترتبط السمنة ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري.