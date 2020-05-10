المدارس تواصل استلام الأبحاث من الطلاب غدًا

تستكمل مدارس التعليم الأساسي، غدًا لليوم الرابع على التوالي، فى تلقي المشروعات البحثية الورقية، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم بدلا من امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب وباء كورونا المستجد.وتتسلم الإدارات المدرسية الأبحاث الورقية، غدًا الإثنين، من طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي، والصف الثاني الثانوي من طلاب ابناؤنا بالخارج وطلاب المنازل والحالات الخاصة من "طلاب الدمج والتربية الخاصة"، طبقا للجدول المقرر من وزارة التعليم.في السياق نفسه، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للمديريات التعليمية حول الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، وفى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق بعض الإجراءات لتسليم الأبحاث، والتي تضمنت التالي:_تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى بين المسئولين عن استلام المشروعات البحثية من الطلاب._الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 719، بتنظيم حضور المعلمين للمدارس بالتناوب ومراعاة الحالات الاستثنائية التى ذكرها_إعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة وأدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها_إعداد قائمة بالطلاب الذين لم يسلموا المشروع البحثى بعد انتهاء فترة تسليم الأبحاث._ اتخاذ كل الإجراءات المنظمة لعملية إخطار ولى الأمر بالنتيجة._عدم ربط المصروفات الدراسية بأى مصروفات دراسية.