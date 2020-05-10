توريد 114 ألف طن قمح في الوادي الجديد

أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توريد 114 ألف طن قمح حتى الآن، وتسليمها إلى الصوامع والمطاحن داخل وخارج المحافظه طبقا للأسعار التي حددتها وزاره الزراعة.وأشار المحافظ إلى استمرار التوريد وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع الصوامع والشون تم التأكد من جاهزيتها ومدى مطابقتها لشروط التخزين، موضحا أن اجمالى الأراضي المنزرعه بمحصول القمح هذا العام بلغ192 ألف فدان موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمسة.