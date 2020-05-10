رقم صادم.. حمو بيكا لـ رامز جلال: «الفلوس اللي في جيبي تغرقك»
الأحد 10/مايو/2020 - 09:17 م
سناء إسماعيلطباعة
أصيب مطرب المهرجانات حمو بيكا بحالة خوف ورعب بعد وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية MBC مصر.
وقال حمو خلال فقرة صندوق المياة والكابوريا: «يا رامز هدومي هتتبل ومعايا فلوس هتتبل» ما دعى رامز لسؤاله عن قيمة الأموال التي معه ليرد بقوله: «5 آلاف جنيهًا» فرد عليه بقوله «يلزموني دول».
كما وجه رامز سؤال لحمو، حول ماركة الملابس التي يرتديها، ليكشف الأخير عن عدم معرفته بها.
ووقع حمو بيكا في شباك رامز جلال بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج «كرسي الحقيقة» مع الفنانة اليمنية أروى، لكنه صُدم خلال فقرة الصور بخروج رامز من خلف البوستر، ليعلق على الأمر بقوله: «يا نهار أسود».
حمو بيكا ورامز جلال
وقال حمو خلال فقرة صندوق المياة والكابوريا: «يا رامز هدومي هتتبل ومعايا فلوس هتتبل» ما دعى رامز لسؤاله عن قيمة الأموال التي معه ليرد بقوله: «5 آلاف جنيهًا» فرد عليه بقوله «يلزموني دول».
كما وجه رامز سؤال لحمو، حول ماركة الملابس التي يرتديها، ليكشف الأخير عن عدم معرفته بها.
ووقع حمو بيكا في شباك رامز جلال بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج «كرسي الحقيقة» مع الفنانة اليمنية أروى، لكنه صُدم خلال فقرة الصور بخروج رامز من خلف البوستر، ليعلق على الأمر بقوله: «يا نهار أسود».
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