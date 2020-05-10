رقم صادم.. حمو بيكا لـ رامز جلال: «الفلوس اللي في جيبي تغرقك»

حمو بيكا ورامز جلال

وقال حمو خلال فقرة صندوق المياة والكابوريا: «يا رامز هدومي هتتبل ومعايا فلوس هتتبل» ما دعى رامز لسؤاله عن قيمة الأموال التي معه ليرد بقوله: «5 آلاف جنيهًا» فرد عليه بقوله «يلزموني دول».كما وجه رامز سؤال لحمو، حول ماركة الملابس التي يرتديها، ليكشف الأخير عن عدم معرفته بها.ووقعفي شباك رامز جلال بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج «كرسي الحقيقة» مع الفنانة اليمنية أروى، لكنه صُدم خلال فقرة الصور بخروج رامز من خلف البوستر، ليعلق على الأمر بقوله: «يا نهار أسود».