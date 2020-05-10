عمر كمال عن عمله في الكباريهات: ربك رب قلوب

قال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لا يرى أي تناقض بين بيعه شرائط دينية، وتحوله لمطرب مهرجانات.وأضاف عمر كمال في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "حياتي نظيفة ومحافظ على الصلاة، اشتغلت في ديسكو ولا كباريه زي ما بدخل بطلع لا ببص يمين ولا شمال، اخلص أوردري، وامشي".وأردف:"الكباريه لم يلوثني، ربك رب قلوب، وربنا بيبص لي من جوه"وأكد عمر كمال أنه لا يدخن السجائر ولم يشرب مخدرات أبدًا، وعن الكوبليه الذي أثار مشكلة مع نقابة المهن الموسيقية، قال عمر إن كوبليهاته ليس بها أي لفظ خارج، مشيرًا إلى أنه غير مسئول عن كوبليهات الآخرين.وكشف أنه في كثير من الأحيان لا يعرف كلمات الأغاني، وإنما يغني كوبليهاته فقط، مردفا:"بسجل تراكاتي وبأسمع الأغاني بعد ما تخلص، كل واحد بيسجل لوحده".