محافظ كفر الشيخ يشارك في فعاليات «المسئول الحكومى المحترف»

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، في افتتاح الأكاديمية الوطنية للتدريب لفعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة المسئول الحكومى المحترف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منصتها التدريبية الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية.وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة المسئول الحكومى المحترف تهدف إلى إكساب الموظف الحكومي مبادئ ومهارات عدة مما يسهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ويزيد من رضاء المواطنين تجاه تحسين الخدمات المقدمة إليهم من خلال التدريب والتأهيل لمقدمى الخدمات الجماهيرية للشباك الأمامى داخل نطاق المحافظة ومديرياتها التابعة لها، تزامنًا مع التحول الرقمى والتطوير المؤسسى داخل جميع محافظات الجمهورية.وأشار المحافظ إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة النهوض بمقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية، والمساهمة فى التغيير الايجابي للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وكذا العمل الجماعى للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية مفاهيم الإدارة الحديثة وخدمة العملاء وكذلك مكافحة الفساد داخل بيئة العمل المنهجية التدريبية.يذكر أن المنهجية التدريبية للبرنامج التدريبى تضم "حزمة تدريبية لتنمية المهارات، وحزمة تدريبية تخصصية"، لمدة زمنية نحو 45 يوما للمتدرب بإجمالي 270 ساعة، ومن أهم المحاور التدريبية الرئيسية، "القيادة والاتصال والتواصل وإدارة الأزمات، والمشروعات المالية لغير المتخصصين، والإتيكيت، والبروتوكولات، وبعض المفاهيم التكنولوجية، والتنمية المحلية، والتوعية القومية، والهوية، والأمن، والإدارة العامة، وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والعلاقات العامة، والتعامل مع الجمهور، وتأثير وسائل الإعلام والإبداع فى بيئة العمل الحديثة والإصلاح الإدارى للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ".