نادية عمارة: العطاء والمنع ابتلاء من الله (فيديو)

قالت الدكتورة نادية عمارة، إن من الحقائق العليا في امتحانات العباد في هذه الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى وفتح على الإنسان بموفور النعم، فهو من باب الابتلاء والامتحان بالعطاء، وإذا منع الله سبحانه وتعالى كثرة النعم فكان الإنسان فقير الحال، فهو من باب الابتلاء والامتحان بالمنع والشدة، لافتة إلى أن حكمة الله قائمة في جميع أعماله سبحانه وتعالى.وشددت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامج "قلوب عامرة" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، على ضرورة أن يشكر كل إنسان الله على نعمه، وألا يجحدها حتى لا تزال تلك النعمة منه، مستشهدة بالآية الكريمة "فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا".وأضافت الدكتورة نادية عمارة أن الرجل الغنى في تلك الآية كان جاحدا حيث جحد نعمة الله عليه، ولم يرد النعمة إلى الله تعالى، موضحة أن الإنسان الذى لا يرد نعمة الله إلى الخالق تذهب عنه النعمة.وأشارت الدكتورة نادية عمارة، إلى ضرورة أن ينتقل الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله قوته وأن يكون دائما اللجوء إلى السيد والخالق، ويتبرأ فى شكل كامل من الشيطان ولا تلهيه النعمة عن المنعم والرازق وهو الله.