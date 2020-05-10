تركيا تواصل تبجحها وتهدد باستهداف الجيش الليبي بشكل مباشر

جددت تركيا، اليوم الأحد، تهديداتها لتصعيد التدخل عسكريا في ليبيا بشكل مباشر، واستهداف قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها عبر حسابها على موقع تويتر، إن تركيا ستعتبر قوات الجيش الليبي أهدافًا مشروعة لها إذا كررت استهداف مصالحها في ليبيا وبعثاتها الدبلوماسية.وزعمت الخارجيّة التركية أنّ الهجمات الأخيرة لقوّات الجيش الليبي على مطار معيتيقة معقل القوات التركية في طرابلس "تشكل جرائم حرب".يذكر أن الجيش الليبي استهدف قاعدة معيتقية الجوية التي تتخذها القوات التركية مركزا لعملياتها في عدوانها على ليبيا بالتعاون مع ميلشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين الذين تخطى عددهم أكثر من 7 آلاف مرتزق.يأتي هذا بالتزامن مع تقارير أكدت وصول رئيس المخابرات التركية بشكل سري إلى طرابلس لمتابعة سير العمليات بعد الخسائر التي منيت بها قوات أردوغان وميلشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.