قرار جديد من طارق شوقي بشأن طلاب التعليم الفني المفصولين





اقرأ أيضا: ويستثنى الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب.اقرأ أيضا:



وقالت الوزارة في بيان لها: «نظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم بحوث تطبيقية، ويتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب أيضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد في الأسابيع الثلاثة السابقة لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل».