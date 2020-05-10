قرار جديد من طارق شوقي بشأن طلاب التعليم الفني المفصولين
الأحد 10/مايو/2020 - 10:50 م
ريم محمودطباعة
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سماح طلاب التعليم الفني المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85 % من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية، كذلك الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري رقم 562 بتاريخ 9122014.
وقالت الوزارة في بيان لها: «نظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم بحوث تطبيقية، ويتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب أيضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد في الأسابيع الثلاثة السابقة لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل».
طلاب التعليم الفني المفصولين
ويستثنى الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب.
اقرأ أيضا:
اقرأ أيضا:
وقالت الوزارة في بيان لها: «نظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم بحوث تطبيقية، ويتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب أيضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد في الأسابيع الثلاثة السابقة لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل».
اقرأ أيضا: