«التعليم» تعلن أرقام الدعم الفنى والمخالفات لتسليم البحث
السبت 09/مايو/2020 - 03:30 ص
ريم محمودطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على "فيس بوك": "يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام على واتساب".
وأوضح "شوقي" أن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يبدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.
وحددت الوزارة الأرقام التالي للتواصل وهي:
01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787
[email protected]
وناشد الوزير، من خلال الصفحة الرسمية له على "فيس بوك" أولياء الأمور وقدم لهم عدة نصائح، حيث قال: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 حتى ١٦ مايو الجاري، وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على "فيس بوك": "يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام على واتساب".
وأوضح "شوقي" أن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يبدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.
وحددت الوزارة الأرقام التالي للتواصل وهي:
01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787
[email protected]
وناشد الوزير، من خلال الصفحة الرسمية له على "فيس بوك" أولياء الأمور وقدم لهم عدة نصائح، حيث قال: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 حتى ١٦ مايو الجاري، وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".