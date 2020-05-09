«التعليم» تعلن أرقام الدعم الفنى والمخالفات لتسليم البحث

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على "فيس بوك": "يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام على واتساب".وأوضح "شوقي" أن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يبدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.وحددت الوزارة الأرقام التالي للتواصل وهي:01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787وناشد الوزير، من خلال الصفحة الرسمية له على "فيس بوك" أولياء الأمور وقدم لهم عدة نصائح، حيث قال: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 حتى ١٦ مايو الجاري، وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".