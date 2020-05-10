305 مصريين يصلون مطار القاهرة في رحلة قادمة من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن الرحلة رقم MS611 التابعة لشركة مصر للطيران، وصلت إلى القاهرة وعلى متنها 305 مصريين، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، ومن المقرّر أن يتم إجراء فحوصات طبية على كل العائدين، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي بمناطق العزل المخصصة مِن قبل الدولة لقضاء مدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.