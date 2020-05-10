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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة تواصل الحرب على كورونا بالرش والتعقيم (صور)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:53 م
لرش والتعقيم
لرش والتعقيم
أحمد أبو المحاسن
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قامت مديريةالطب البيطري بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، برش وتعقيم عدد من الأماكن والمناطق بالمحافظة، ضمن إجراءات مواجهة كورونا والحد من انتشارها.

وأوضحت المديرية في بيان لها منذ قليل، أعمال لجان الرش والتطهير، والتي تضمنت: الديوان العام ( مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة – قسم شرطة كرداسة – اسعاف كرداسة – الحماية الميداينة بكرداسة، العياط ( قرية المقاطفية وكفر قاسم ( الوحدة الصحية – مكتب البريد – وعدد 160 وجة منزل وعدد 24 محل تجاري - ادارة العياط البيطرية،
المنصورية ( الادارة البيطرية بالمنصورية.

كما شملت أعمال التطهير، البدرشين ( مجمع ادارة البدرشين البيطرية - مدارس ميت رهينه – الوحدة الصحية بميت رهينه – وحدة طب الاسرة – مركز مبارك الطبي – سوق القرية – وعدد 2 عيادة خاصة – وعدد 3 شوارع باجمالي عدد 35 منزل، أوسيم ( قرية نابت عدد 5 شوارع باجمالي عدد 300 وجة منزل وعدد 250 وجة محل وقرية الزيدية عدد 5 شوارع باجمالي عدد 180 وجة منزل وعدد 150 وجة محل ومجلس مدينة أوسيم ).

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