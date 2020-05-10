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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض سوق «الأحد» بسرسنا في الفيوم

الأحد 10/مايو/2020 - 03:22 م
فض سوق الأحد
فض سوق الأحد
الفيوم-زينب علاء
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قام ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، وبرفقته محمد فتحي، نائب رئيس المركز، بالتعاون مع مركز شرطة طامية، اليوم الأحد، بفض الباعة الجائلين الموجودين بقرية سرسنا لإقامة سوق بالقرية وذلك حفاظًا علي أرواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز، إنه يجري فض جميع أماكن التجمعات التي قد تكون أحد المسببات لانتشار العدوى، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض، لاسيما فيروس كورونا.

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