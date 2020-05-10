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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2 طن لحوم فاسدة فى مطعم بالمقطم

الأحد 10/مايو/2020 - 02:18 م
لحوم
لحوم
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، بالتحفظ على 2 طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضبطت داخل مطعم وجبات جاهزة، وإعداد تقرير عنها، ثم إعدامها.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتبين لحيازته 2٫110 طن "مفروم لحوم، دهون حيوانية، مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وذلك تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

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