مخرج «ونحب تاني ليه»: الانتهاء من التصوير خلال أيام

أعرب المخرج مصطفى فكري، عن سعادته الشديدة بردود الأفعال الإيجابية والإشادات حول مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى تصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة بمواقع التواصل الاجتماعي.وقال "فكري" لـ"الدستور" إنهم أوشكوا على إنهاء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيرفع شعار "فركش" خلال أيام ليودع بعدها فريق العمل موقع التصوير، مشيرًا إلى أنه يقوم بـ " مونتاج" الحلقات فور انتهاء تصويرها خاصة وانهم يقومون بالتصوير بالتزامن مع العرض، مؤكدًا أن أحداث الحلقات المقبلة غير متوقعة وتحمل العديد من المفاجآت.ويشارك في بطولة المسلسل شريف منير، وكريم فهمي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.