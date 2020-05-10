محامي صديقي عمر جابر: سأقيم دعوى تعويض وبلاغ كاذب ضد اللاعب

قال عماد عويان، محامي أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر، الشهير بميدو، المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر وأسرته، أنه سيقيم دعوى تعويض وجنحة بلاغ كاذب وسب وقذف وتشهير ضد اللاعب، وذلك بعد قرار محكمة جنح مستأنف العجوزة بإخلاء سبيل موكليه بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.وأضاف المحامي ان المحكمة تأكد ورسخ في يقينها أن التهم ملفقة من الكابتن عمر جابر، لاعب بيراميدز، وهي التهمة التي حرر بها مذكرة للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة يتهم فيها موكليه بتهديده بالقتل وخطف ابنه والضرب.وأضاف محامي الدفاع أنه قدم للمحكمة الدليل الدامغ على براءتهما ألا وهو عقد اتفاق بينهما وبين عمر جابر على التعاقد له مع نادي بيراميدز لقاء نسبة 10% من العقد، وبالفعل وبواسطة الاثنين تم إبرام العقد، إلا أن اللاعب رفض دفع النسبه المخصصة لهما،.وقد قدم محامي المتهمين أسطوانة مدمجة بها شهادة الكابتن لؤي دعبس الذي كان قد توسط بين الطرفين بناء على عمر جابر والذي قرر أن اللاعب قد أقر أمامه بحقوق المتهمين إلا أنه رفض دفعها وأنه هددهما بتحرير محضر ضدهما.