إخلاء سبيل صديقي عمر جابر بكفالة 20 ألف جنيه

- تحقيقات النيابة

- أقوال اللاعب في النيابة

قرر قاضى الاستئناف بمحكمة شمال الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من صديقى اللاعب عمر جابر على تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهديد اللاعب بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما، وإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن تفاصيل اتهام شخصين بتهديد عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز الحالي بالإيذاء بالقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، حيث استعلمت عن رقم الهاتف الذي تلقى منه اللاعب رسائل تهديد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.واستمعت النيابة لأقوال اللاعب عمر جابر الذي اتهم صديقيه "أحمد. ع" وشهرته ميدو، و"أحمد. ن"، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهما، وطلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى لكنه رفض دفعها لهما.وأكمل اللاعب عمر جابر في أقواله تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.وأكد جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان ناشئا بنادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه، خاصة أنه أصبح ميسور الحال.وأضاف عمر جابر في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما.ونفى المتهمان ما جاء من اتهامات على لسان عمر جابر، وقالا إنهما لم يطلبا منه أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وأن اللاعب اتفق معهما من أجل أن يبحثا له عن ناد خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكي الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكلها بموجب تفويض للبحث عن فرصة في نادي بيراميدز.