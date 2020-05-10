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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئول بـ«الزراعة»: البطيخ آمن ولا توجد منه أنواع مسرطنة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:31 ص
البطيخ
البطيخ
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أحمد حلمي، رئيس قسم بحوث الخضر والنباتات الطبية والعطرية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد ما يسمى بالبطيخ المسرطن وأن كبر حجم واختلاف أحجام وأشكال البطيخ هو نتيجة من الهجن الجديدة للبطيخ واستخدام عمليات التطعيم بين أكثر من صنف من البطيخ، وهو يعطي نباتا قويا كبير الحجم ويتم طرح البطيخ في أوقات مبكرة نتيجة زراعته في الصوب وفي مناطق الصعيد الدافئة، وأن المستهلكين في مصر غير متعودين على ذلك والنضج مبكرا.

وأضاف رئيس قسم بحوث الخضر والنباتات الطبية في تصريحات لـ "الدستور"، أن البطيخ المتداول في الأسواق آمن تماما وليس مسرطنا وليس له تأثير على الصحة العامة، كما أن ظهور بطيخ بأكثر من لون فهو ألوان طبيعية غير مسرطنة وأن بعض التجويفات التي تظهر داخل البطيخ نتيجة عمليات التسميد الجيدة أو صنف البطيخ نفسه نتيجة تأثير الظروف المحيطة للنبات وحساسيته للتسميد، كما أن المبيدات ليس لها تأثير على عمليات النضج وأن رش المبيدات للنمو الخضري وليس الثمار، وأن هناك فترة بين عملية الحصاد ورش المبيدات قد تصل إلى 15 يوما.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، وحذرت المواطنين من تناول البطيخ في الوقت الحالي.

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