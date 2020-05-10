تفاصيل فرض حظر التجوال الكامل على إحدى قرى المنوفية

كشف عبدالفتاح طارق، أحد أهالي "شنشور" بالمنوفية تفاصيل فرض حظر التجوال الكامل على القرية، قائلًا:" إن قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية شهدت كردون أمني مكثف على مداخل ومخارج القرية بقيادة النقيب إبراهيم جلال رئيس نقطة الشرطة، بالتعاون مع رئيس الوحدة المحلية مجدي تحسين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أنه يتم سحب رخصة أي سيارة تخترق الحظر ويتم احتجازها في فناء الوحدة المحلية".وتابع:" تم غلق المحلات التجارية ماعدا المستثنى من الحظر، كالصيدليات ومحلات البقالة ومحلات بيع السلع التموينية".وأوضح أن، عدد الإصابات في قرية شنشور بلغ 15 إصابة منهم 3 وفيات، متابعًا:" في البداية كنا نعلم مصدر العدوى، أما الآن أصبح الفيروس متواجد دون أن نعلم مصدره".وأشار إلى أنه يوجد في القرية أكبر عدد من العمال شغالين في المصانع وهو ما يسبب انتشار العدوى بسبب كثرة تنقلهم.