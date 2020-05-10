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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الأحد 10/مايو/2020 - 12:11 ص
دار زحمة للنشر
دار زحمة للنشر
جمال عاشور
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أعلنت دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع، عن تعرض أحد إصداراتها للسرقة من قبل مكتبة عراقية.

وقالت الدار في بيان صحفي لها: «رغم كل المبادرات التي دشنها اتحاد الناشرين العرب لحماية حقوق الملكية الفكريه للكتب الورقية من القرصنة إلا أنه لازال تتعرض بعض دور النشر للقرصنة والسرقة».


وأوضحت الدار أنها تعرضت لسرقة أحد كتبها «فاتتني صلاة»، للكاتب إسلام جمال، للسطو من قبل أحد المكتبات العراقيه والتي تدعى «مكتبة الحاج قادر»، حيث تم ترجمته إلى اللغة الكردية وطباعته وتغيير غلافه لطمث ملامحه وحذف اسم الناشر الأصيل كواحده من عمليات السرقة والقرصنة التي يتعرض لها الناشرون، وعادة ما يصعب على اتحاد الناشرين العرب ردع مثل هذه المواقف الخسيسة، لعدم وجود قانون ردع قوي يمكنهم من مهاجمة المقرصنين والمغتصبين لحقوق الناشرين.

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