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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

"الديهى" عن حديث الرئيس مع المواطنين: يؤكد تلاحم المصرى مع قيادته

السبت 09/مايو/2020 - 11:50 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
رباب الأهواني
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المواطنين أثناء جولته التفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، قائلًا:" أن ذلك يعكس التحام وتلاحم المواطن المصري مع قيادته في كل مكان".

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام اليوم، بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، وشبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وأوضح أن، الرئيس تفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، مشددًا على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

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