محمد علاء يكشف موعد انتهاء تصوير «جمع سالم»

أوشك الفنان محمد علاء، على الانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي "جمع سالم" الذي يخوض بطولته الفنانة زينة.وقال محمد علاء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يواصل حاليا تصوير مشاهده بالعمل بالتزامن مع عرضه للجمهور ضمن المنافسة الرمضانية هذا العام، مشيرا إلى أنه يتبقى له ثلاثة أيام فقط وينتهي من التصوير بشكل كامل، معربا عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في مسلسل "جمع سالم" بالإضافة إلى شخصيته في مسلسل "البرنس" والتي حققت نجاحا كبيرا.مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي وأحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.