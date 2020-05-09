أستاذ مناعة محذرا: لا تراهنوا على وعي الشعب في أزمة كورونا (فيديو)

حذر الدكتور خالد عطية، أستاذ علم الفيروسات والمناعة، من الرهان على وعي الشعب في أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تخوف من زيادة أعداد المصابين بشكل لا تتحمله مستشفيات الدولة المصرية.وأضاف أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، مساء السبت، أن مصر وصلت لأول ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في 52 يومًا، وفي شهر ونصف وصلت لعدد مصابين فوق الـ8 آلاف حالة، معقبًا: "من ستر ربنا ما زالت عدد الإصابات رأسيًا ومتقاربة جدًا".كما أوضح أستاذ علم الفيروسات والمناعة، أن الجميع مرعوب من السيناريو الأسوأ لأزمة كورونا في مصر، ويتمثل هذا السيناريو في حدوث حالة تفشي مجتمعي في الإصابات، وعدم تحمل النظام الصحي هذا الأمر، لافتا إلى أن هذا السيناريو حدث في إيطاليا وأمريكا، رغم أن هذه الدول تمتلك نظم صحية هي الأقوى في العالم.