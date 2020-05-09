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راغب علامة: الطبقة السياسية بلبنان صرفت 300 مليار دولار باسم الشعب

السبت 09/مايو/2020 - 06:04 م
راغب علامة
راغب علامة
سناء إسماعيل
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علق الفنان اللبناني راغب علامة على حركة التوقيفات التي شهدتها الحكومة اللبنانية في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وقال في تعليقه على تدوينة الإعلامي اللبناني جمال فياض: "نعم التوقيفات فيها ضوء من الأمل، لكن المشكل الحقيقي مش هون يا صديقي.. الحرامي الكبير مش هون! هناك طبقة سياسية صرفت فوق 300 مليار $ على لا شيء! استدانت باسم الشعب وسرقت الديون ووضعت يدها على أموال الناس دون رحمة، والآن تتسبب فى غلاء الأسعار الفاحش وتجويع الناس! ماذا يريدون بعد؟!! ".

وكان الإعلامي جمال فياض قد قال في تغريدته: "حركة التوقيفات اليوم تبشّر بالخير... بين وزارة النفط وشبيحتها، ونقابة الصرافين ونصابينها، الأمور تبشّر بالتفاؤل يالا، كملوا ع الكازينو، ربنا يتمم بخير".

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية، الخميس، محمود مراد، نقيب الصرافين على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته متجاوزًا 4 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وجاء اعتقال مراد اليوم بعد سلسلة توقيفات قامت بها السلطات اللبنانية لعدد من الصرافين (أصحاب شركات الصرافة) الذين خالفوا القوانين خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى بنقابة الصرافين إلى الإعلان عن إضراب مفتوح وتوقفها عن العمل.

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