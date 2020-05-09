متحدث «المترو» يناشد الركاب: لو القطار زحمة استنى اللى بعده

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن الشركة اتخذت عدة إجراءات وقائية منذ ظهور أزمة كورونا، حيث تم تشكيل مجموعات في كل المحطات لتطهر وتعقيم جميع الأماكن على مدار اليوم.وأضاف عبدالهادي خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم الدفع بقطارات إضافية في حال وجود أي تزاحم لامتصاص الزحام، منوها بأن وزير النقل وجه بالدفع بخمسة قطارات في آخر ساعة قبل تطبيق الحظر على مستوى 6 اتجاهات، مناشدًا المواطنين بأنه عندما يجدون قطارًا مزدحمًا أن ينتظروا القطار التالي، حيث إن زمن التقاطر بين القطارات 3 دقائق فقط.وأكد أنه يتم سحب القطارات بعد انتهاء فترة التشغيل لتعقيمها من الداخل، وغسلها من الخارج، فضلًا عن وضع ملصقات توعية بفيروس كورونا داخل المحطات، كما يتم توزيع زجاجات كحول إيثيلي على العاملين بمترو الأنفاق، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة.