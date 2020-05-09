مدير «صدر العباسية» سابقًا يطالب بتطبيق قانون الطوارئ لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى صدر العباسية سابقًا، إنه لا يوجد حتى الآن لقاح ضد فيروس كورونا، لكن هناك نظريات كثيرة لعلاج الفيروس، حيث تطبق كل دولة بعض الأدوية أو بعض البروتوكولات، وعليه العالم أجمع اتفق أن الوقاية خير من العلاج، لافتًا إلى أن الوقاية تتطلب تطبيق التباعد الاجتماعي.وأضاف عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من تطبيق قانون الطوارئ ووضع قوانين للمخالفين بسبب أزمة فيروس كورونا التي تتزايد.وأشار مدير مستشفى صدر العباسية سابقا إلى أنه لا يوجد لقاح فعال حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا، ولكل دولة قواعدها في مكافحة المرض، مؤكدا أن الوقاية خير من العلاج.