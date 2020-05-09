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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح»: الأسبوع الحالي ذروة انتشار كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:31 ص
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا أمس مرتفعة، لافتًا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون هو ذروة تفشي كورونا.

وأضاف الحداد عبر مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة كانت متوقعة أن يكون هذا الأسبوع هو ذروة فيروس كورونا بسبب استهتار المواطنين في بعض المحافظات، وعدم إدراك خطورة المرحلة.

وأوضح أن هناك تحديين الفترة المقبلة الأول تحدي عيد الفطر، والذي قد يشهد تزاحمًا أو تكالبًا، ناصحًا المواطنين بشراء ملابس وكعك العيد مبكرًا تجنبًا للزحام، مضيفًا: "أما التحدي الثاني فيتمثل في مطلع يونيو، وهو بدء فتح الدولة والتعايش مع فيروس كورونا".

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