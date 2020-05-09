مكرم محمد أحمد: ليبيا افتقدت الاستقرار منذ غياب القذافى

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة الليبية الشقيقة، افتقدت للاستقرار منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي، متابعًا:" القذافي كان أحد عناصر الاستقرار في ليبيا بحسب قول البعض".وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حواره ببرنامج "رأى عام" المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، أن القذافي كان شخصية غير ناضجة وغير مريحة، وكان متعبًا فى علاقاته مع مصر، معقبا: "استعجل التاريخ وتصور أن يمكن أنه يصنعه".وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إمكانيات القذافى المادية مكنته من فعل أشياء كثيرة، لم يكن ينبغى لها أن تتم، وتابع: "أنا من الشخصيات التى لا أرى فيه خيرا كثيرا".