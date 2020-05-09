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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 03:04 ص
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
أحلام عبدالرحمن
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استنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، هجوم بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان "مدينتي"، قائلا: "نفوس غير سوية، الناس قاعدة زهقانة في البيت، بتتسلى على خلق الله، ربنا يهديهم".

الحفاظ على العمالة في ظروف صعبة

وأضاف هشام طلعت مصطفى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنحاول نحافظ على بيوت الناس، مفتوحة، ومحافظين على العمالة بالكامل وهم عدة آلاف، ونقدم خدمات كثيرة متأثرة ومحافظين على الناس، بنحاول نطور بلدنا، وربنا يوفقنا".

وأشار إلى أن مشروعات طلعت مصطفى يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة، مردفا: "لم يكن الناس لتوافق ان تسكن الصحراء لولا أنهم رأوا أن خدماتنا أفضل وإمكانياتنا أفضل".

مساهمات طلعت مصطفى الاجتماعية

ولفت رجل الأعمال إلى إن شركته لها مساهمات في معهد القلب ومستشفات مختلفة بمبالغ كبيرة جدًا، مردفًا:" واجب إنساني ووطني، ودورنا لا ننتظر شكر، والدول تقوم على شركات كبيرة لها دور وطني واقتصادي، في دفع الضرائب والتوظيف والنمو الاقتصادي".

وأوضح أن مجموعته وفرت ما يقرب من 80 ألف فرصة عمل، وساهمت في الاقتصاد المصري بشكل جيد، مردفًا: "ننتظر من المجتمع يقول شدوا حيلكم شكرًا كملوا".

مفاجأة عن كواليس إعلان مدينتي

كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كواليس إعلان "مدينتي" الذي أثار ضجة على السوشيال ميديا، واتهامه بالعنصرية.

وقال رجل الأعمال المصري إن كواليس الإعلان مضحكة، مشيرًا إلى أنهم اعتادوا على أخذ آراء السكان في المدينة كل عام، وكان رأي الإدارة هو تصوير رأي السكان الحقيقيين في المدينة في الخدمات التي تقدم لهم.

وأردف: "بنعمل حملة إعلان كل سنة في رمضان لأن موسم البيع بيزيد بعد رمضان، واجتمعت الآراء إن الناس الحقيقية تقول رأيها في المدينة، وفيه شركة متخصصة قالت إن ده أفضل شيء الناس تقول آراءها بمنتهى الصراحة".

وتابع: "الناس قالوا ده اللي حاسين بيه، وأنا مش قادر أفهم أيه مزعل الناس الأخرى، إن فيه ناس سعيدة؟ مش فاهم فيه إيه؟ إحنا بنبذل مجهود كبير لتحقيق حياة أفضل، وشيء جيد للبلد نتباهى به نرتقي بمستوى الخدمات".

وردًا على تغيير الإعلان بعد الهجوم عليه، قال هشام طلعت مصطفى، إن الشركة اعتادت أن يكون الإعلان أسبوع فقط ويتم تغييره.

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