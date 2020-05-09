عمرو أديب يطالب بإجراءات عنيفة مع الشعب لمواجهة كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تعويل الدولة على وعي الشعب المصري في مواجهة أزمة كورونا لم يفيد، ووجدنا الناس يقيمون إفطار جماعي وزفة وينظمون مظاهرة للاحتفال بمتعافي من فيروس كورونا.وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مصر الدولة الأولى عربيًا في الوفيات، والدولة المصرية لم تكن عنيفة مع الشعب المصري في اتخاذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا".وأردف: "يبدو أن الإجراءات العنيفة لا تصلح، ورغم إن كنت مع الإغلاق إلا أني أصبحت مقتنع أنك متقدرش تقفل على الناس، لأن البلد حالتها الاقتصادية لا تتحمل، في شهر واحد الاحتياطي الأجنبي نزل من 45 لـ40 لـ37 مليار دولار".وتابع: "كنت من الرومانسيين اللي بفكر في الإغلاق، لكن غالبية البلد وعيها وتعليمها مش أد كده، وده مش مسئولية حد، ده نتاج 40 سنة، كما أن غالبية الدولة الشباب، و60% من الشباب ميفرقش معاه".واستطرد: "أرجو من الدولة في الفتح تتتخذ إجراءات عنيفة، أرجوكم في الفتح كن عنيفًا حاسمًا".