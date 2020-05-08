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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس استخبارات تركيا يزور ليبيا وأنقرة ترسل قوات خاصة لطرابلس

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:17 م
هاكان فيدان
هاكان فيدان
أبوزيد على
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زار رئيس الاستخبارات التركية «هاكان فيدان» ومسئولين بالمهام الخارجية للاستخبارات التركية، ليبيا الأسبوع الماضي، للوقوف على تطورات الأوضاع هناك.

وقالت قناة العربية إن «فيدان» يتابع بنفسه دعم الإرهابيين في ليبيا، وأن أنقرة أرسلت منذ 10 أيام مجموعات من قواتها الخاصة إلى طرابلس.

وأشارت إلى أن عناصر من سلاح الجو التركي أصيبوا في ليبيا ونقلوا إلى تركيا لتلقي العلاج، بينهم عناصر في حالات خطرة.

وفي السياق، لجأت تركيا إلى أسلوب الترهيب والتهديد لدفع المرتزقة السوريين إلى ليبيا لخوض المعارك إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، بعد اتساع دائرة الرافضين للسفر والمشاركة في القتال.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس الماضي، أن عملية نقل المقاتلين السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، تحولت في الفترة الأخيرة "من ترغيب إلى ترهيب"، وباتت تتم تحت ضغط تركي كبير على قيادات فصائل الجيش الوطني لإرسال مقاتلين منهم نحو ليبيا، بعد أن كان المقاتلون سابقًا يتسابقون للذهاب إلى ليبيا طمعًا بالمغريات.

وأضاف أن معظم الفصائل لم تعد لها رغبة بإرسال مقاتلين للقتال في ليبيا، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة للغاية للمقاتلين هناك، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوطات كبيرة وتهديدات من قبل الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل بشأن إرسال مقاتلين وإلا ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل.

وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلًا عن آلاف ممن يتلقون التدريب حاليًا وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.

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