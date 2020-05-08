البرنس الحلقة 15.. عادل يزور رضوان ويعتذر عن الشهادة الزور
الجمعة 08/مايو/2020 - 08:10 م
حسين الجنديطباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض على شاشة قناة دي إم سي ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا.
ويعد مسلسل البرنس أحد الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني الحالي ضمن خطة درامية كبيرة بها كثير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل فالنتينو الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل امام ومسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته الفنان امير كرارة ومسلسل ونحب تاني ليه الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومسلسل لما كنا صغيرين الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ومعها الفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي ومسلسل النهاية الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال وعدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة.
يذكر أن مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض علي شاشة قناة دي ام سي يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وادوارد وأحمد زاهر ومحمد علاء وأحمد فهيم ودنيا عبدالعزيز ومحمد مهران وصفاء الطوخي واحلام الجريتلي وسلوي عثمان وريم سامي وأحمد ماجد وجوري بكر وآخرون من الفنانين والفنانات وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل البرنس
قام "عادل" الفنان أحمد داش شقيق "رضوان البرنس" الفنان محمد رمضان بزيارة الأخير في السجن وذلك للإعتذار له عن قيامه بالشهادة الزور من قبل في قضية سرقة فدوي الفنانة روجينا.
وقال "عادل" إنه قام بالشهادة الزور أمام النيابة وذلك بسبب قيام فتحي الفنان أحمد زاهر وأشقاؤه بالضغط عليه هو وشقيقته "نورا" الفنانة ريم سامي مؤكدا له أنه سوف يذهب إلى النائب العام من أجل تعديل شهادته وهو ما رفضه رضوان البرنس مؤكدا له أن المحامي قال له بدون التسجيل لن يفرج عنه نهائيا بينما تم مسح التسجيل من قبل.
ويستمر الصراع بين أشقاء رضوان البرنس حول الميراث الذي تركه "حامد البرنس" الشخصية التي كان يقدمها الفنان عبدالعزيز مخيون؛ كوالدا لهم بينما بدأ الصراع بينهما بعد الوفاة مباشرة والخلاف على الميراث وهو ما دفع أشقاء رضوان لمحاولة قتله والتي راح ضحيتها زوجة رضوان البرنس الفنانة نجلاء بدر ونجله "سيف" الطفل عمار شوقي.
وقال "عادل" إنه قام بالشهادة الزور أمام النيابة وذلك بسبب قيام فتحي الفنان أحمد زاهر وأشقاؤه بالضغط عليه هو وشقيقته "نورا" الفنانة ريم سامي مؤكدا له أنه سوف يذهب إلى النائب العام من أجل تعديل شهادته وهو ما رفضه رضوان البرنس مؤكدا له أن المحامي قال له بدون التسجيل لن يفرج عنه نهائيا بينما تم مسح التسجيل من قبل.
ويستمر الصراع بين أشقاء رضوان البرنس حول الميراث الذي تركه "حامد البرنس" الشخصية التي كان يقدمها الفنان عبدالعزيز مخيون؛ كوالدا لهم بينما بدأ الصراع بينهما بعد الوفاة مباشرة والخلاف على الميراث وهو ما دفع أشقاء رضوان لمحاولة قتله والتي راح ضحيتها زوجة رضوان البرنس الفنانة نجلاء بدر ونجله "سيف" الطفل عمار شوقي.
مسلسل البرنس.. تعرف على تفاصيل الحلقة السابقة من هنا
ويعد مسلسل البرنس أحد الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني الحالي ضمن خطة درامية كبيرة بها كثير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل فالنتينو الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل امام ومسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته الفنان امير كرارة ومسلسل ونحب تاني ليه الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومسلسل لما كنا صغيرين الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ومعها الفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي ومسلسل النهاية الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال وعدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة.
يذكر أن مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض علي شاشة قناة دي ام سي يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وادوارد وأحمد زاهر ومحمد علاء وأحمد فهيم ودنيا عبدالعزيز ومحمد مهران وصفاء الطوخي واحلام الجريتلي وسلوي عثمان وريم سامي وأحمد ماجد وجوري بكر وآخرون من الفنانين والفنانات وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.