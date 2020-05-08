البرنس الحلقة 15.. عادل يزور رضوان ويعتذر عن الشهادة الزور

قام "عادل" الفنان أحمد داش شقيق "رضوان البرنس" الفنان محمد رمضان بزيارة الأخير في السجن وذلك للإعتذار له عن قيامه بالشهادة الزور من قبل في قضية سرقة فدوي الفنانة روجينا.وقال "عادل" إنه قام بالشهادة الزور أمام النيابة وذلك بسبب قيام فتحي الفنان أحمد زاهر وأشقاؤه بالضغط عليه هو وشقيقته "نورا" الفنانة ريم سامي مؤكدا له أنه سوف يذهب إلى النائب العام من أجل تعديل شهادته وهو ما رفضه رضوان البرنس مؤكدا له أن المحامي قال له بدون التسجيل لن يفرج عنه نهائيا بينما تم مسح التسجيل من قبل.ويستمر الصراع بين أشقاء رضوان البرنس حول الميراث الذي تركه "حامد البرنس" الشخصية التي كان يقدمها الفنان عبدالعزيز مخيون؛ كوالدا لهم بينما بدأ الصراع بينهما بعد الوفاة مباشرة والخلاف على الميراث وهو ما دفع أشقاء رضوان لمحاولة قتله والتي راح ضحيتها زوجة رضوان البرنس الفنانة نجلاء بدر ونجله "سيف" الطفل عمار شوقي.