حجز مالك مخزن ضبط بسلع غذائية مجهولة المصدر بالبدرشين

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحجز مالك مخزن لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات، لحجبه سلع غذائية مجهولة المصدر في البدرشين بمحافظة الجيزة.وأسفرت حملة أمنية شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة مركز شرطة البدرشين لحيازته (كمية قدرها 1،850 طن مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام )معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.