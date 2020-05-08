طبيب بعزل بلطيم يكشف أسباب وفيات مرضى كورونا ويطالب بعودة العمل

قال الدكتور أحمد شاهين، أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام والمنقول مؤخرا للعمل بمستشفى العزل ببلطيم ضمن الفوج الثالث، إن الأغلبية العظمى من مرضى فيروس كورونا المستجد المتواجدين داخل المستشفى حالتهم مستقرة تماما وتتحسن ولا تظهر عليهم أي أعراض إلا أنه مازال تحليل الـ PCR إيجابي، وأنه لا يوجد سوى حالات قليلة للغاية حالتهم الصحية غير مستقرة لكبر سنهم، وإصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة التي أضعفت مناعتهم في مواجهة الفيروس.وكشف شاهين، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب وفاة أغلب المرضى ليس فيروس كورونا في المقام الأول، ولكن لأنهم يعانون من أمراض مزمنة حيث تعتبر هذه الأمراض المزمنة هي السبب الرئيسي للوفاة، لذلك نجد أن غير المصابين بأمراض مزمنة قليلا ما يسجلون وفيات، مطالبا بعودة العمل تدريجيا وإنهاء تأجيل العمليات الجراحية، وكذلك بدء فتح العيادات الخارجية، وتشغيل كافة أقسام المستشفيات بكامل طاقتها، لأن أزمة كورونا ستؤثر على الصحة بشكل أكبر من تأثير عدوى كورونا.وأضاف الطبيب، أن الأوضاع الاقتصادية لمعظم الناس وكذلك الدولة ككل تأثرت بشكل كبير وتزداد سوءا باستمرار الحظر، لذلك أؤيد بشدة الرفع التدريجى للحظر وعودة الحياة لطبيعتها خلال فترة بسيطة ولتكن شهر والعزل المنزلي للمصابين وتخصيص مستشفيات الحميات أو الصدر للحالات الأكثر تضررا، وعودة العمل في كافة قطاعات الدولة بلا استثناء، مع اتخاذ كل شخص كافة أساليب الوقاية الممكنة لحمايته من الفيروس.وأوضح شاهين، أن مطالبه تلك لا تعني التقليل من خطورة الفيروس، ولكن تعني وضعه في الإطار الطبيعي ومواجهته مع العمل في عودة الحياة بشكل كامل.