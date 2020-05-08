رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طبيب بعزل بلطيم يكشف أسباب وفيات مرضى كورونا ويطالب بعودة العمل

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:44 ص
الدكتور أحمد شاهين
الدكتور أحمد شاهين
عمرو الشامي
طباعة
قال الدكتور أحمد شاهين، أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام والمنقول مؤخرا للعمل بمستشفى العزل ببلطيم ضمن الفوج الثالث، إن الأغلبية العظمى من مرضى فيروس كورونا المستجد المتواجدين داخل المستشفى حالتهم مستقرة تماما وتتحسن ولا تظهر عليهم أي أعراض إلا أنه مازال تحليل الـ PCR إيجابي، وأنه لا يوجد سوى حالات قليلة للغاية حالتهم الصحية غير مستقرة لكبر سنهم، وإصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة التي أضعفت مناعتهم في مواجهة الفيروس.

وكشف شاهين، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب وفاة أغلب المرضى ليس فيروس كورونا في المقام الأول، ولكن لأنهم يعانون من أمراض مزمنة حيث تعتبر هذه الأمراض المزمنة هي السبب الرئيسي للوفاة، لذلك نجد أن غير المصابين بأمراض مزمنة قليلا ما يسجلون وفيات، مطالبا بعودة العمل تدريجيا وإنهاء تأجيل العمليات الجراحية، وكذلك بدء فتح العيادات الخارجية، وتشغيل كافة أقسام المستشفيات بكامل طاقتها، لأن أزمة كورونا ستؤثر على الصحة بشكل أكبر من تأثير عدوى كورونا.

وأضاف الطبيب، أن الأوضاع الاقتصادية لمعظم الناس وكذلك الدولة ككل تأثرت بشكل كبير وتزداد سوءا باستمرار الحظر، لذلك أؤيد بشدة الرفع التدريجى للحظر وعودة الحياة لطبيعتها خلال فترة بسيطة ولتكن شهر والعزل المنزلي للمصابين وتخصيص مستشفيات الحميات أو الصدر للحالات الأكثر تضررا، وعودة العمل في كافة قطاعات الدولة بلا استثناء، مع اتخاذ كل شخص كافة أساليب الوقاية الممكنة لحمايته من الفيروس.

وأوضح شاهين، أن مطالبه تلك لا تعني التقليل من خطورة الفيروس، ولكن تعني وضعه في الإطار الطبيعي ومواجهته مع العمل في عودة الحياة بشكل كامل.

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر 1441.. موعد أذان المغرب الجمعة 8-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال

العربية للعلوم تصدر كتاب «الأوشحة الخمسة.. تحقيق المستحيل»

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا

التهامى يستعد لإحياء حفل «أونلاين» برعاية «أبوظبى للثقافة»