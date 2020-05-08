270 ألف وفاة و4 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة.وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ.278،344،1حالة.وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 740٫270، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرازيل، وتركيا، وإيران، والصين.وسجلت الولايات المتحدة 1٫292٫850 إصابة، و769٫38 وفاة، وسجلت اسبانيا 855٫256 إصابة، و7026 حالة وفاة.وسجلت إيطاليا 858٫215 إصابة، و95٫829 حالة وفاة، وسجلت بريطانيا 715٫206 إصابة و61٫530 حالة وفاة، وسجلت روسيا 160٫177 إصابة و6251 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 791٫174 إصابة و25٫987 حالة وفاة.وسجلت ألمانيا 169٫430 إصابة و3927 حالة وفاة، وسجلت البرازيل 135٫773 إصابة و1909 حالة وفاة، وسجلت تركيا133٫721 إصابة و3641 حالة، وفاة، وسجلت إيران 135،103 و.6386 وفاة، وسجلت الصين 82،886 إصابة و4633 حالة وفاة.