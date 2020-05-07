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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل عمر ودياب

الخميس 07/مايو/2020 - 08:01 م
عمر ودياب
عمر ودياب
حسن أمين
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل عمر ودياب بطولة نجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر.

تتوالى الأحداث الكوميدية في الحلقة 14 من المسلسل الكوميدي "عمر ودياب" الذي يخوض بطولته كل من الفنان مصطفى خاطر والفنان علي ربيع.

انتهت الحلقة الثالثة عشر أمس بتسليم علي ربيع الذي يظهر بشخصية "عمر" ومصطفى خاطر الذي يظهر بشخصية "دياب" الفنان صلاح عبد الله إلى الشرطة بعد ان طلب منهم سرقة محل مجوهرات.

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل عمر ودياب

وبدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "عمرو دياب" ببحث الثنائي على عمل جديد كالمعتاد في كل حلقة عن عمل جديد بعد خسارتهم العمل في منزل الفنان صلاح عبد الله.

وظهر الفنان كريم عفيفي كضيف شرف في الحلقة الرابعة عشر والذي يعمل كمقاول بناء واقنع كل من "عمر ودياب" العمل معه كعمال بناء ووافقوا على الفور بعدما رئوا معه العديد من الاموال.

وطلب كريم عفيفي من علي ربيع وعمر ودياب في أول يوم عمل بنقل ألف حجر وبعد أن أنجزوا المهمة رفض صاحب العمل أن يعطيهم مقابل مادي، لأنهم نقلوا الطوب في مبنى خطأ غير المقصود.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

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