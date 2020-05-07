رئيس الوزراء الياباني يهنئ بوتين بعيد النصر

أعلن الكرملين أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية، والتي يحتفل بها بتاريخ 9 مايو من كل عام.جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الياباني، وفقًا لما ذكره البيان الذي نشرته الرئاسة الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.وأضاف البيان أن الزعيمين بحثا تطورات الوضع بشأن جائحة فيروس كورونا، وأكدا على خطط لتعزيز تعاون البلدين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك العمل المشترك على تطوير الأدوية والعقاقير الطبية.يذكر أنه في وقت سابق، صرح الإعلام الياباني أن آبي، لن يحضر الاحتفالات بعيد النصر في روسيا إذا تقرر إجراؤها في 3 سبتمبر، لأنها في هذه الحالة ستكون مكرسة للانتصار على اليابان، التي وقعت على وثيقة الاستسلام غير المشروط في 2 سبتمبر.وتلقى آبي، دعوة روسية للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد النصر في موسكو في 9 مايو، وقالت مصادر يابانية إن لقاء بين بوتين وآبي متوقع خلال الزيارة المرتقبة، وإن آبي، كان ينظر بجدية لحضور العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء.لكن الرئيس الروسي، قرر تأجيل الاحتفالات بسبب تفشي فيروس كورونا دون تحديد موعد جديد، وأكد إجراءها خلال العام الحالي.ورأى بعض المراقبين أن الموعد المحتمل للاحتفالات قد يكون يوم 3 سبتمبر، الذي نص قانون تم تبنيه في روسيا الشهر الماضي، على اعتباره تاريخا لانتهاء الحرب العالمية الثانية، بدلا من 2 سبتمبر، كما كان عليه الأمر في الماضي.