«مصر للطيران» تطلق مسابقة.. والجوائز «تذاكر طيران»

أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم، مسابقة لعملائها بعنوان مصر للطيران في السينما المصرية، وذلك من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام"، وذلك بمناسبة مرور 88 عامًا على إنشاء مصر للطيران في السابع من مايو 1932.وشروط المسابقة هي إرسال أكبر عدد من اللقطات التي ظهرت فيها طائرات مصر للطيران وفنانين بزي مصر للطيران في أدوار (طيارين، ضيافة وغيرها) في رسالة على صفحة مصر للطيران الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والفائزين سيحصلون على تذاكر طيران مقدمة هدية من مصر للطيران صالحة للاستخدام حتى 30 يونيو 2021.