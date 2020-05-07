كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة ومتوسطة، صباح اليوم الخميس، في شوارع القاهرة وميادين الجيزة؛ تزامنًا مع خروج الموظفين لعملهم مستخدمين الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.وتباطأت حركة المرور في شارع جامعة الدول العربية، وبكوبري الحدائق، كما ظهرت كثافات مرورية أول عباس ومصطفى النحاس بمدينة نصر وشارع المرغني بمصر الجديدة، وأعلى الدائري من وصلة المريوطية للمنيب.وظهرت كثافات مرورية في المحور من المنصورية لنفق فودافون، وبطريق الإسماعيلية من هايبر وان لمدخل العاشر من رمضان، وأعلى طريق إسكندرية الزراعي من قليوب للدائري وعند قلما اتجاه القاهرة، وتباطأت حركة المرور أعلى الدائري من المريوطية للمنيب.كما تباطأت حركة المرور أعلى الدائري من مسطرد حتى نفق السلام، ونفق السلام اتجاه الطريق الزراعي، وأعلى طريق كورنيش النيل، وبمحور الأوتوستراد، وأعلى كوبري الحدائق المتجه إلى الفنجري.وتباطأت حركة المرور أعلى طريق جسر السويس، كما شهد شارع الهرم اتجاه الجيزة كثافات متوسطة، وكذلك نفق الملك الصالح، والدائري من أم بيومي للمرج.