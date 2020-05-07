محاكمات اليوم: «فساد المليار جنيه» و«الخلايا العنقودية»

- محاكمة 555 متهمًا بتأسيس الخلايا العنقودية



- محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار"



تنظر محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، عددًا من محاكمات تهم الرأي العام وهي محاكمة 555 متهمًا بتأسيس الخلايا العنقودية، ومحاكمة المتهمين في فساد المليار جنيه.تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء في قضية "ولاية سيناء الثانية".ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفساد المليار دولار".ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد المليار دولار".ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي أسسها خصيصى ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلًا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.وقال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية- شاهد بالقضية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يسهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه قام كل من "محمد. م. ا" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و"م. ف. ح" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني- فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق، ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم.