شوشة: سيناء ستكون سلة الغذاء الرئيسية لمصر كلها

قال اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أحد أسباب عدم التنمية في سيناء كان ندرة المياه، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن التنمية الزراعية فيها، وذلك بالاعتماد على مصدرين مياه ترعة السلام، ومحطة معالجة بحر البقر، مردفًا أن سيناء ستكون سلة الغذاء الرئيسية لمصر كلها.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك لجنة كاملة تعمل في وسط سيناء، لمعالجة الشح المائي، وأخرى في بئر العبد، مردفا: "عهد جديد لأهالي شمال سيناء في مجال الزراعة"، مشيرا إلى أنه في آخر مايو سيتم تجميع محصول القمح والشعير الذي زرع من مياه السيول.ولفت إلى أن الزراعات في سيناء في السابق لم تتعد 110 أفدنة، موضحا أن مياه الآبار كانت تجبر السكان على أنواع محددة من الأصناف الزراعية، بسبب درجة الملوحة، أما المياه من محطة معالجة بحر البقر عزبة، وتسمح بالتنوع، موضحا أن هناك مفاوضات مع شركة الدلتا لصناعة السكر لإقامة مصنع في سيناء، للاستفادة من صناعة البنجر.