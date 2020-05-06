خيانة عهد الحلقة الثالثة عشر.. جومانة مراد تهدد «ديلر» بالقتل

خيانة عهد الحلقة الثالثة عشر

خالد سرحان يكتشف سر خاص بزوجته



جومانة مراد تهدد "ديلر" بالقتل

خيانة عهد الحلقة 13.. زوج حلا شيحة يتزوج من سيدة أخرى

هنادي مهنا في مأزق بعد اكتشاف مراقبتها لخالد أنور



اكتشف "مروان" خالد سرحان أن زوجته "نادية" عبير صبري على علاقة بنفس الفتاة الذي يخونها معها، والتي ساومته بمبلغ مالي مقابل أن تحذف الفيديو الذي يهدده به زوجها بأن يرفع ضده قضية زنا، مما أصابه بالذهول وأدخل الشك في قلبه، وقرر أن يبحث عن هذه الفتاة من تكون ولماذا تساومه وزوجته، وفضل أن يتكتم عن الأمر حتى يتأكد من علاقة زوجته بهذه الفتاة، وذلك عن طريق الكشف عن كل ما يخص هذه الفتاة من قبل محامي آخر.طلبت "شيرين" جومانة مراد من أحد الديلارات أن يأتي ومعه كمية من الهيروين؛ نظرًا لاحتياجها الشديد له بسبب إدمانها، وعندما أحضر "الديلر" لها المخدرات تحرش بها لفظيًا وعندما صدته واجهها بالفيديو الفاضح لها مما جعلها تذهب إلى المطبخ لتأتي بسكين حاد وتهدده بالقتل إذا تعرض لها مرة أخرى، مما جعله يمتنع عن إحضار هيروين لها مرة أخرى.خالد أنور يعترف لـ يسرا عن بداية حبه لهنادي مهنااعترف "هشام" خالد أنور لوالدته "عهد" يسرا بأنه بدأ أن ينجذب لـ"سارة" هنادي مهنا ابنه خاه "مروان" خالد سرحان، وأنه لا يمانع في حبها خاصة وهي تحبه بجنون، مما أسعد "عهد" وأيدته بشدة، مشيرة إلى أنها لم تشبه والدتها "نادية" عبير صبري في الصفات السيئة.اقتنع زوج "فرح" حلا شيحة بكلام والدته بأن يتزوج امراءة أخرى بدلًا من زوجته "فرح" التي تصده باستمرار، بالإضافة إلى أنها لم تنجب، وذلك بعدما رفضت "فرح" سفره معهم، وعندما عادت من السفر ولم تجده تواصلت معه وأخبرها بأنه سافر إلى الإسكندرية للعمل هناك، وأشعرت "فرح" بأنه يخبأ أمر ما عنها.حاولت "عهد" يسرا توفق بين ابنها "هشام" خالد أنور وابنه خاله "سارة" هنادي مهنا بعد اعترافه لها، فقامت بالترتيب لنزهة معًا لتناول السوشي والدخول إلى السينما، واستمتعا بالفعل بوقتهما إلا أن حدث الموقف الصادم بأن اكتشف "هشام" أن "سارة" تقوم بمراقبته عن طريق تهكير هاتفه المحمول ومعرفة كل أموره الشخصية مما أغضبه وذهب وتركهما، ومن المقرر أن تكشف حلقة غد عن تصرف "هشام" تجاه "سارة".