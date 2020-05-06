يمن الحماقي: لا يجب الاحتكام لوعي المواطن في مواجهة كورونا

أعربت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن تخوفها من فتح الحياة تدريجيًا في ظل جائحة كورونا، مشددة على أن النتائج الحالية تقول بعدم الاحتكام إلى وعى المواطن في ظل المرحلة المقبلة عليها مصر في مواجهة أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا بد من تطبيق القانون بإجراءات صارمة على كل من يخالف الإجراءات الوقائية والطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.وتساءلت عن دور أجهزة الإدارة المحلية في ضبط المشهد العام ومنع التجمعات، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع في ظل الجائحة من أجل تجاوزها، مؤكدة أن دور المجتمع المدني ضعيف الآن.