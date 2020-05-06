حلمي النمنم: عدد الملحدين في مصر يقدر بالملايين

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مؤسسة الأزهر من صُنع الشعب المصري، مشيرا إلى أن علماء الأزهر كانوا لا يتدخلون في حياة أحد، وكان الناس من يذهبون إليهم ويسألونهم.وأضاف النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، أن دور الأزهر برز عندما احتل العثمانيون مصر، حيث جاءت دولة احتلال لا تتحدث اللغة العربية، وكانوا بحاجة لوسيط، فكان ذلك الوسيط هو الأزهر.وأردف: "الوسيط الوحيد هو الأزهر والمشايخ يتشفعون ويتوسطون، وهذه كانت بداية تألق مؤسسة الأزهر".ولام وزير الثقافة السابق، على الأزهر، زيادة عدد الملحدين في مصر، قائلا: "عدد الملحدين في مصر يقدر بالملايين، وعدد الشباب الذين طلبوا التحول من الإسلام لديانات أخرى يقدرون بمئات الآلاف".وتابع: "نحن بحاجة لندرس الظواهر كيف حدثت، فهل فشلنا أن نقدم الدين الإسلامي والعلوم الإنسانية، للناس؟".وأكد النمنم أن معظم مؤسسات الدولة ومنها الأزهر، بداخلها عناصر إخوانية، مردفا: "الإخوان والفكر التكفيري انضرب أيام فاروق وعبدالناصر وعادوا مرة ثانية، أخشى ما أخشاه أنهم قد يعودون".