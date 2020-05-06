ماذا قال عبدالله بالخير عن حلقته مع رامز جلال؟

كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، تفاصيل وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.وقال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية MBC 4: "تلقيت اتصالا للظهور في أحد البرامج الخاصة بـMBC، للظهور مع الإعلامية والفنانة أروى، وأنا رأيتها في برامج حوارية، والإصرار جعلني أوافق على الظهور في البرنامج".وأضاف: "أول لما وصلت الاستديو وجدت أروى وبدأ الحوار، وكشفت لي عن كرسي بالاستديو، وذهبت للجلوس عليه، وقالت سنسألك أسئلة خفيفة إذا كذبت الكرسي يكشفك، وقلت والله هقول الصدق، ولم أشعر أن هناك مقلب".وتابع: "فجأة عرضوا علي 3 صور منهم أحلام وجاوبت أنها صديقتي، ثم جاءت صورة رامز جلال وضحكت على الصورة وقلت أنا أحبه، ومن هنا بدأ المقلب".